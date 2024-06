Schule in Unna gewinnt Wettbewerb Vom Schmuddelklo zur Schultoilette mit Diskolicht und Südseefeeling.

Ein Schild mit Toilettenregeln hängt an der Wand. Seitdem ihre Schülerinnen und Schüler die Toiletten neu gestaltet haben und sich jeder – außerhalb der Pausenzeiten – vor dem Gang aufs Klo in eine Liste eintragen muss, gibt es an der Realschule in Unna keine Schäden mehr. Dass sich die Schüler für die frisch renovierten Räume verantwortlich fühlen, zeichne sich jetzt aus, erklärt die Schulleiterin.