Vollsperung A45-Talbrücke Rahmede „Die Stadt stirbt, eine ganze Region stirbt.“

Seit einem Jahr herrscht Ausnahmezustand - in der Sauerland-Stadt Lüdenscheid, in angrenzenden Kommunen und in Südwestfalen als drittstärkster Wirtschaftsregion Deutschlands. Grund ist die marode Talbrücke Rahmede an der Autobahn 45, die es seit ihrer Vollsperrung am 2. Dezember 2021 zu trauriger Bekanntheit gebracht hat. Die bundesweit wichtige Nord-Süd-Achse ist seitdem unterbrochen - mit gravierenden Folgen für Anwohner, Pendler, Beschäftigte und Unternehmen in einem großen Radius. Wie lange es dauert, bis ein Neubau der 450 Meter langen und 75 Meter hohen Brücke in einem komplexen Verfahren steht, ist ungewiss.