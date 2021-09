Umleitung über B83 und B482 : Vollsperrung auf A2 zwischen Bad Eilsen und Porta Westfalica

Bielefeld Wichtige Info für alle Pendler: Die Autobahn A2 ist zwischen Porta Westfalica und Bad Eilsen in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wird über die B83 und die B482 umgeleitet.

Nach einem Verkehrsunfall ist die A2 zwischen Bad Eilsen und Porta Westfalica in der Nacht zum Dienstag in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt worden. Wegen Aufräumarbeiten sei noch mindestens bis etwa 8 Uhr mit einer Sperrung zu rechnen, sagte ein Sprecher der Polizei in Bielefeld am frühen Morgen. Bei dem Unfall, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt gewesen seien, sei niemand verletzt worden. Der Verkehr wurde über die B83 und die B482 umgeleitet.