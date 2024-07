Vierter Fall in den USA Vogelgrippe – Warum NRW keinen Impfstoff bestellt

In den USA hat sich ein vierter Mensch nach Kontakt zu Kühen mit der Vogelgrippe infiziert. Betroffen ist laut Behörden die Mitarbeiterin eines Milchviehbetriebs in Colorado, sie habe milde Symptome. Ein Sprecher von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verwies auf das Robert-Koch-Institut, dass die Einschätzung anderer Institute teile, wonach das Risiko für die Bevölkerung in Europa und Deutschland weiterhin gering sei. 15 EU-Staaten haben aber bereits vorsorglich 665.000 Impfdosen gegen die Vogelgrippe bestellt, Finnland startet mit der Impfung von Mitarbeitern von Tierfarmen. Deutschland ist nicht dabei.