Übung mit Plastikenten und echten Tieren Für den Ernstfall – was bei einem Ausbruch der Vogelgrippe zu tun ist

Während am See zu Testzwecken Plastikenten geborgen und Sperrzonen eingerichtet wurden, konnten Helfer und Veterinäre in der Vogelauffangstation Paasmühle mit lebenden Tieren üben. Einsatzkräfte in Schutzkleidung halfen dort, Wasservögel wie Schwäne und Enten zusammenzutreiben, damit von jedem Tier entsprechende Probenabstriche auf das Virus genommen werden konnten. Solche Übungen und Schulungen finden nach Angaben eines Kreissprechers in regelmäßigen Abständen statt - mit wechselnden Szenarien und Schwerpunkten.