Nach Ausbruch der Krankheit im Kölner Zoo Wie NRW-Zoos auf Vogelgrippe-Fälle reagieren

Auch in anderen Zoos des Landes gilt nun erhöhte Vorsicht, unter anderem in Duisburg. „Bedingt durch das Auftreten von Vogelgrippe-Fällen in NRW greift im Zoo Duisburg vorsorglich und ohne behördliche Vorgabe ein entsprechender Handlungsplan“, erklärt Zoo-Sprecher Christian Schreiner. „Zu den Maßnahmen gehört beispielsweise, dass Vogelarten wie Pelikane und Flamingos in die Winterquartiere gebracht worden sind“, heißt es weiter. So solle eine Ansteckung der Vögel verhindert werden. Solange es Fälle im Umland gebe, würden die vorsorglichen und freiwilligen Maßnahmen zum Schutz der Tiere in Kraft bleiben.