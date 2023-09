Online-Abstimmung läuft Wer wird Vogel des Jahres 2024?

Düsseldorf · Auch in diesem Herbst wird wieder der „Vogel des Jahres“ gewählt. Seit Freitag läuft eine Online-Abstimmung, an der jeder teilnehmen kann. Welche Vögel zur Wahl stehen und warum sie in NRW stark gefährdet sind.

01.09.2023, 11:24 Uhr

7 Bilder Die Kandidaten für den Titel „Vogel des Jahres 2024“ 7 Bilder Foto: NABU NRW