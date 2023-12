Naturschutzbund NRW Das ist beim Vögel füttern im Winter zu beachten

Wer die Tipps zur Vogelfütterung beherzige, mache Vögeln das Überleben im Winter nicht nur leichter, sie lassen sich so auch prima beobachten. Wer am Beobachten Spaß hat, kann sich an der bundesweiten Aktion „Stunde der Wintervögel“ beteiligen. Vom 5. bis 7. Januar 2024 ruft der Nabu Naturfreunde auf, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden. Weitere Infos gibt es unter diesem Link.