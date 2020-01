Störungen am Freitag : Zahlreiche Internet-Ausfälle bei Vodafone in ganz Deutschland

Die Deutschland-Zentrale von Vodafone in Düsseldorf (Archivbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Am frühen Morgen haben zahlreiche Vodafone-Kunden in ganz Deutschland keinen Internetzugang und können nicht telefonieren. Der Ausfall ist dem Unternehmen bekannt, man arbeite mit Hochdruck an der Behebung.

Vodafone-Kunden brauchen am Freitagmorgen Geduld. In ganz Deutschland kommt es derzeit bei Haushalten mit DSL-Anschluss zu Störungen. „Eine genaue Anzahl der betroffenen Haushalte liegt noch nicht vor“, sagte ein Vodafone-Sprecher unserer Redaktion. Die Störungen könnten örtlich nicht eingegrenzt werden, tatsächlich seien zahlreiche Regionen in Deutschland davon betroffen.

Grund für die Störung ist laut dem Sprecher ein Ausfall von DNS-Servern. „Techniker arbeiten mit Hochdruck daran, die Server neu zu konfigurieren“, sagte der Sprecher. Wann die Störung behoben sei, sei jedoch noch unklar. Kabelanschlüsse und Mobilfunk seien davon nicht betroffen.

Das Portal „allestörungen.de“ verzeichnet seit 4 Uhr morgens einen enormen Anstieg von Störungsmeldungen. Demnach beziehen sich 77 Prozent der gemeldeten Störungen auf fehlendes Internet- und Telefonnetz.

(dtm)