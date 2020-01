Störungen am Freitag : 10.000 Vodafone-Kunden von Internet-Ausfall betroffen

Störungen am Freitag

Die Deutschland-Zentrale von Vodafone in Düsseldorf (Archivbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Am Freitagmorgn hatten zahlreiche Vodafone-Kunden in ganz Deutschland keinen Internetzugang. Grund dafür waren laut dem Unternehmen Wartungsarbeiten, die sich verzögert hatten.

Vodafone-Kunden brauchten am Freitagmorgen Geduld. In ganz Deutschland kam es bei Haushalten mit DSL-Anschluss zu Störungen. 10.000 Kunden waren davon betroffen. Die Störungen konnten laut eines Sprechers örtlich nicht eingegrenzt werden, tatsächlich seien zahlreiche Regionen in Deutschland davon betroffen gewesen.