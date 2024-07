Verbesserung von Chatbots Vodafone investiert 140 Millionen Euro in KI-Kundenbetreuung

Vodafone investiert in diesem Jahr rund 140 Millionen Euro in Systeme mit Künstlicher Intelligenz (KI) von Microsoft und OpenAI, um die Beantwortung von Kundenanfragen zu verbessern. Durch den Einsatz einer fortgeschrittenen KI reagiere der Chatbot „TOBi“ schneller als bislang und löse Kundenanliegen effektiver, teilte das Unternehmen in Düsseldorf mit.