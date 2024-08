Umbau der Wälder in NRW Wie der Stadtwald der Zukunft aussehen soll

Wuppertal · Für die Städte in NRW sind die Wälder als Kaltluftlieferant und Erholungsraum lebenswichtig, durch den Klimawandel aber zunehmend bedroht. In vielen Kommunen arbeiten Experten daher bereits an Konzepten, um den Wald zukunftsfest aufzustellen – etwa in Wuppertal.

08.08.2024 , 14:04 Uhr

Experten versuchen gerade, eine Vision für den Stadtwald der Zukunft zu entwickeln. Foto: dpa/Patrick Pleul