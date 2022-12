Angebot für Eltern Virtuelle Sprechstunde – Kassenärzte mit Start zufrieden

Die KVNO berichtete nun von einem erfolgreichen Start der Sprechstunde: „Bereits am ersten Wochenende konnte die Videosprechstunde zahlreichen Eltern und Kindern helfen“, teilte die KVNO am Dienstag auf Anfrage mit. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte konnten über Weihnachten demnach insgesamt 1092 Videosprechstunden durchführen und damit einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Notdienstpraxen vor Ort leisten, wie es heißt – nur rund 30 Prozent der anrufenden Eltern mussten im Anschluss mit ihren Kindern an eine Notdienstpraxis verwiesen werden, um dort etwa weiterbehandelt oder mit Medikamenten versorgt zu werden. Insbesondere am ersten Weihnachtstag war der Wunsch nach einer medizinischen Erstberatung offenbar sehr hoch: 413 Videosprechstunden wurden von insgesamt neun Ärzten abgehalten. Am Heiligabend waren es 311 Beratungen von sieben Ärzten, am zweiten Weihnachtstag führten zehn Ärzte 386 Sprechstunden durch. Was die häufigsten Fragen waren, wurde zunächst nicht bekannt. Eine Konsultation hat nach Angaben der KVNO im Durchschnitt fünf Minuten gedauert. Der Andrang sei vor allem in den Morgenstunden groß gewesen. „Wir haben daher rasch nachjustiert und die Zahl der Call-Agents aufgerüstet, sodass wir am 26. Dezember eine Erreichbarkeit von über 80 Prozent hatten“, sagte der Sprecher.