Tödliche Keime in Wurst : Firma lieferte auch in den Kreis Viersen

Firma lieferte auch in den Kreis Viersen

Tödliche Keime in Wurst

Nach den zwei Todesfällen durch Keime in der Wurst musste Hersteller Wilke Insolvenz anmelden.

Viersen Nach zwei Todesfällen durch keimbelastete Wurst sind Produkte der hessischen Firma Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren auch aus dem Kreis Viersen zurückgerufen worden.

Die belieferten Unternehmen seien kontaktiert worden, teilte der niederrheinische Kreis am Freitag mit. Der Rückruf der Wurstprodukte sei „aktiv überwacht“ worden. Die betroffenen Waren seien durch ein Identitätszeichen auf der Verpackung eindeutig zu erkennen. „Waren der Firma Wilke wurden aber auch in loser Form über Wursttheken und Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung, zum Beispiel Krankenhausküchen und Kantinen, in den Verkehr gebracht.“ Auch hier seien die im Kreis Viersen betroffenen Unternehmen informiert und noch vorhandene Restbestände „gesichert aussortiert“ worden.