Entdeckung in Viersen : Giftige Spinne reiste vermutlich mit Olivenbäumen an Niederrhein

Viersen Als ihre Heimat gelten Italien, Spanien und Portugal. Die in einem Gewächshaus gefundene und der Feuerwehr Viersen übergebene giftige Spinne ist vermutlich mit Olivenbäumen nach Deutschland gereist.

Das sagte ein Sprecher des Kreises Viersen am Donnerstag. Das Tier mit den kräftigen behaarten Beinen befinde sich jetzt in der Obhut eines Spinnenexperten in Gelsenkirchen, von dem der Kreis nun weitere Informationen erhoffe.

Nach den ersten Erkenntnissen handele es sich um ein Exemplar der Macrothele calpeiana, der einzigen artengeschützten Spinnenart in Europa. In Deutschland sei sie nicht heimisch. Der Biss dieser Trichterspinne könne zu starken, stundenlangen Schmerzen führen. Aktuell sieht der Kreis Viersen keinen weiteren Handlungsbedarf in dem Fall. Ein Mann hatte das Tier entdeckt und abgegeben. Deshalb waren am Wochenende Mitarbeiter des Kreises eingeschaltet worden.