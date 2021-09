Sollen Dokumente entwendet haben : Vier Mitarbeiter des Aachener Impfzentrums festgenommen

Aachen Am Dienstagnachmittag hat die Polizei vier Beschäftigte des Impfzentrums festgenommen. Sie werden verdächtigt, Originalunterlagen mitgenommen zu haben. Zwei von ihnen seien aufgefallen, weil sie das Zentrum mit Rucksäcken verlassen haben.

In Aachen sind vier Mitarbeiter eines Impfzentrums festgenommen worden. Es bestehe der Verdacht, dass sie sich möglicherweise in betrügerischer Absicht Originalunterlagen angeeignet hätten, sagte am Mittwoch eine Polizeisprecherin. Genaueres müssten die Ermittlungen ergeben. Am Dienstagnachmittag habe es einen Polizeieinsatz in dem Impfzentrum der Krankenkassenärztlichen Vereinigung gegeben.