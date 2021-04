50 bis 100 Beteiligte : Vier Festnahmen nach Massenschlägerei unter Jugendlichen in Mülheim

Mülheim Zeugen meldeten bis zu 100 Beteiligte an einer Massenschlägerei in Mülheim. Neben den ursprünglich überwiegend Jugendlichen sollen sich auch deren Eltern und weitere Angehörige an der Auseinandersetzung beteiligt haben.

Dutzende überwiegend Jugendliche haben sich in der Mülheimer Innenstadt eine Massenschlägerei geliefert. Zeugen hatten am Mittwochabend 50 bis 100 Beteiligte gemeldet. Wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilte, traf sie noch etwa 30 Personen an. Einige Beteiligte waren bereits geflüchtet. Auslöser sollen ersten Ermittlungen zufolge Streitigkeiten zwischen irakischen und deutschen Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 12 bis 18 Jahren gewesen sein.

Der Streit sei derart eskaliert, dass sich neben den Jugendlichen teilweise auch deren Eltern sowie weitere erwachsene Angehörige an der Schlägerei beteiligt hätten. Es gab vier Festnahmen, um weitere Straftaten zu verhindern. Zwei junge Männer (15, 20) und eine 18-Jährige wurden bei den Auseinandersetzungen verletzt und im Krankenhaus behandelt. Die genauen Hintergründe seien weiterhin unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

(chal/dpa)