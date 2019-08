Schweres Unwetter : Viele Verletzte bei Rap-Konzert in Essen

Marteria (l.) und Casper bei einer Preisverleihung 2018. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Essen In Essen hat es am Samstagabend ein schweres Unwetter gegeben. 20 Besucher eines Konzerts der Rapper Marteria und Casper wurden verletzt, als eine LED-Leinwand abstürzte.

„Bevor die Sonne aufgeht, lass mich scheinen. Heller als der Mond, lass mich nicht allein, nein. Supernova, lass sie frei.“ Diese Zeilen des Liedes „Supernova“ schallen am Samstagabend aus rund 20.000 Kehlen, als innerhalb kürzester Zeit ein Gewitter aufzieht. Aus ganz NRW sind Besucher an den Baldeneysee in Essen gekommen, um den Tour-Abschluss der deutschen Rapper Casper und Marteria zu erleben.

Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Konzert 20 Menschen verletzt, als eine LED-Leinwand von der Bühne stürzte. Nach nur etwa einer halben Stunde, gegen 21 Uhr, muss das Konzert abgebrochen werden. Grund ist ein schweres Gewitter: Blitze, Donner und Starkregen durchnässen noch während des Songs die Kleidung der Musikfans. Wegen der sommerlichen Temperaturen tragen die meisten nur T-Shirts und kurze Hosen. In den ersten Sekunden lassen sich die Fans von den Regentropfen nicht abschrecken, sondern singen und springen weiterhin zu den Beats. Wenig später sind jedoch alle klitschnass. Der Regen peitsch immer mehr, der Wind weht durch die Bäume auf dem Gelände. Bedrohlich wird die Lage, als Blitze über dem Gelände zu sehen sind und Donnergrollen zu hören ist.

Viele Besucher verlassen den Bereich vor der Bühne und suchen unter den an der Seite befindlichen Trink- und Essensständen Unterstand. Die wenigen, die trotz der 30 Grad am Abend Regenjacke, Regenponcho oder Regenschirm dabeihaben, streifen sich diese über. Zwei Kinder, die kurz zuvor noch auf den Schultern ihrer Eltern mitgewippt haben, fangen an zu weinen. Als der Regen an Stärke zunimmt und die Blitze in der Nähe einschlagen, bewegt sich eine große Gruppe in Richtung der Ausgänge. Das dortige Sicherheitspersonal ist von dem Wetterumschwung überrumpelt, gibt keine Anweisungen oder Hinweise.

Casper und Marteria wollen zu Beginn des Regenschauers weitermachen, müssen angesichts des Gewitters jedoch abbrechen. Nach „Supernova“ ist von der Bühne nichts mehr zu hören. Einige Minuten später gibt es dann die erste Durchsage, dann eine weitere – das Konzert wird abgebrochen. In der Dunkelheit machen sich Tausende Konzertbesucher auf den Weg zum Parkplatz oder der nahegelegenen S-Bahn-Station Essen-Hügel. Die Lichtmasten bleiben aus, der Fußweg ist voller Schlaglöcher und kleiner Pfützen aus Regen. Der Schreck sitzt vielen Besuchern merklich in den Knochen. An einer Brücke bildet sich eine Warteschlange. Es wird jedoch nicht gedrängelt, alle verhalten sich ruhig. Der Bahnsteig ist bereits Minuten nach dem Konzertabbruch überfüllt. In der S6 können die ersten Rap-Fans wieder lachen. Manche ziehen ihre T-Shirts aus und wringen sie aus. Unmittelbar, als Tausende das Gelände verlassen, sind Blaulichter zu sehen, mehrere Rettungswagen und Polizeiautos fahren zum Gelände. „Danke an alle Rettungskräfte“, schreibt ein Nutzer bei Facebook. Viele andere Konzertbesuchen äußern ihren Schock über den Wetterumbruch und wünschen den Verletzten gute Besserung.

Auch eine große Hilfsbereitschaft macht sich breit: Ein Mann bietet bei Twitter Schlafplätze für durchnässte Rap-Fans an (#EssenHilft). Andere erkundigen sich bereits, ob es eine Entschädigung für den Konzertabbruch geben wird oder ein Wiederholungskonzert. Eigentlich sollte das Konzert in Essen der Tourabschluss für die beiden Rapper sein.

Dabei hatte am frühen Abend alles nach einem Konzert mit Festival-Feeling ausgesehen. Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete das Gelände um 17 Uhr am See. Auf Rasen und Sand wurde getrunken und gelacht. Rapperin Nura eröffnete den Abend pünktlich um 19.30 Uhr mit einer halbstündigen Show.

(jco/dpa)