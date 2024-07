Gehäuftes Auftreten von Gewittern in NRW Der Sommer der „Geistergewitter“

Drei Tage Sonnenschein und Hitze, danach gewittert es gewaltig und kühlt sich wieder ab – so präsentiert sich bisher der Sommer in NRW in diesem Jahr. Auch in dieser Woche soll es ab Mittwoch wieder kräftig grollen und donnern, örtlich sogar unwetterartig. Oft entstehen diese Hitzegewitter wie aus dem Nichts und können daher auch nicht vorhergesagt werden. Klimatologe Karsten Brandt vom in Bonn ansässigen Portal donnerwetter.de spricht daher auch von Geistergewittern. „Diese Phänomene rechtzeitig vorherzusagen“, sagt Brandt, „daran verzweifeln wir Meteorologen.“