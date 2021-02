Infektionsrisiko an Unis? : Viele Studierende gegen Präsenzklausuren

Bei Klausuren im Hörsaal muss auf Abstand gegangen werden. Foto: dpa/Alexandra Wey

Wuppertal Wegen der Infektionslage haben sich Studierende an der Uni Wuppertal gegen Prüfungen vor Ort ausgesprochen. Die Uni-Leitung sieht alle Corona-Schutzmaßnahmen berücksichtigt. Zudem seien nicht alle Fächer gleichermaßen für Online-Prüfungen geeignet.

Von Jörg Isringhaus

Vor den ab Mitte Februar anstehenden Prüfungen an den Universitäten im Land wächst der Unmut unter den Studierenden. Denn ein Teil der Klausuren soll vor Ort an den Unis stattfinden. Das sei aber angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens nur schwer nachvollziehbar und mit unzumutbaren Risiken verbunden, sagt Soufian Goudi, Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) an der Bergischen Universität Wuppertal. In einer Petition hat sich der Asta daher gegen Präsenzklausuren ausgesprochen, an denen jeweils mehrere hundert Prüflinge teilnehmen können. Innerhalb der ersten zwei Tage hatten bereits 2000 Studierende unterschrieben. Eine ähnliche Petition hatte es auch an der Uni Duisburg-Essen gegeben.

Sorge bereitet dem Asta demnach vor allem die Anreise der Prüflinge. „Viele Studierende sind in den vergangenen Wochen zu Hause geblieben und kommen jetzt aus dem ganzen Land angefahren“, sagt Goudi. Darunter seien auch Menschen mit gesundheitlichen Problemen wie Asthma oder Diabetes. In öffentlichen Verkehrsmitteln könnten aber Abstände nicht immer eingehalten werden. Damit gebe es ein unwägbares Infektionsrisiko. Nach einer Präsenzklausur in Ansbach am 22. Januar hätten 98 Studierende in Quarantäne gemusst, weil ein Prüfling positiv getestet worden war. Weitere Klausuren dort wurden verschoben. Goudi sagt: „Die Klausuren auch bei uns um einen Monat nach hinten zu verschieben, wäre eine Möglichkeit.“

Die Uni in Wuppertal hält aber am bisherigen Fahrplan der Prüfungen, für die zum Teil eine Präsenzpflicht gilt, fest. Alle vorgeschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen würden eingehalten, sagt Professor Andreas Frommer, Prorektor für Studium und Lehre. Sowohl bei den Zugängen als auch in den Räumen gelte der Mindestabstand von 1,50 Meter, die Luft würde nicht umgewälzt, sondern ausgetauscht, Prüfungen mit vielen Teilnehmern würden in weitläufigen Hallen oder Sälen stattfinden. „In unserem größten Hörsaal mit 770 Plätzen wird beispielsweise nur jeder achte Platz besetzt“, sagt Frommer. Auch die Universität Duisburg-Essen hat auf dem Campus Duisburg vorübergehend eine Halle errichten lassen, damit dort bis zu 300 Prüflinge mit ausreichendem Abstand ihre Klausuren schreiben können.

Dazu komme ein weiteres Problem, sagt Frommer. Nicht alle Fächer würden sich für Online-Klausuren eignen, das hänge sehr vom Inhalt ab. „Wenn es darum geht, Wissen abzufragen, ist es leichter, wenn mehr das Nachdenken forciert werden soll, wird es schwieriger“, erklärt der Prorektor. Zudem sei die Uni in der Pflicht, gerechte Prüfungen abzuhalten, was bei Online-Modellen nicht immer gewährleistet werden könne. Das heißt: Es muss sichergestellt werden, dass sich der Studierende daheim nicht unlauterer Mittel bedient. Das kann auch dazu führen, dass Prüfungen stressiger sind, weil die Fragen nacheinander abgearbeitet werden müssen und man nicht zurückspringen kann. Laut Frommer seien auch viele Studierende daran interessiert, dass die Klausuren gerecht verlaufen. „Die Fachschaft der Bauingenieure hat sich beispielsweise für Präsenzklausuren ausgesprochen.“