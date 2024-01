Neue Berechnung ab 2025 Viele Schätzungen in NRW zur Grundsteuer – Kritik an Wohnraumbelastung

Der Steuerzahlerbund NRW weist darauf hin, dass ein Teil der Kommunen im bevölkerungsreichsten Bundesland schon im Vorfeld den Hebesatz verändere. „Nach unseren bisherigen Erhebungen wird in NRW jede dritte Kommune die Grundsteuer B anheben, teilweise kräftig. Genauso wie im vergangenen Jahr“, sagte Steinheuer auf die Frage, was in diesem Jahr schon passiert. „Da haben viele Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen stark an der Steuerschraube gedreht, obwohl NRW im Bundesvergleich schon ganz weit oben liegt.“