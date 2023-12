Viele Pegel über Schwellenwert So ist die Hochwasserlage in der Region

Die Hochwasserlage in Nordrhein-Westfalen ist auch am Mittwoch weiter angespannt geblieben. Trotz örtlicher Regenpausen führten zahlreiche Bäche und Flüsse nach wie vor Hochwasser. Am stärksten betroffen war auch nach den Weihnachtstagen die Weser im Osten des Landes, wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (Lanuv) mitteilte. Dort dauerte das „große Hochwasser“ an, bei dem bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet werden können. An vier Pegeln war der Schwellenwert der höchsten Stufe 3 noch überschritten, Tendenz sinkend oder verharrend.