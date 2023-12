Mehr Einnahmen Viele NRW-Städte wollen Gebühren fürs Anwohnerparken erhöhen

So soll in Münster die Jahresgebühr für Bewohnerparkausweise ab dem 1. Februar 2024 von 17 Euro auf 260 Euro steigen. Der Betrag sei am „wirtschaftlichen Wert“ eines Ausweises bemessen worden, erläuterte ein Stadt-Sprecher. Angesichts der Kosten für Parkscheine von 19,20 Euro pro Tag oder von 1440 Euro für einen Dauerstellplatz in einem Parkhaus halte die Verwaltung die Erhöhung für verhältnismäßig. Die Stadt rechnet dann pro Jahr mit Einnahmen von 1,5 Millionen Euro durch das Bewohnerparken.