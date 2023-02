Tödliches Zugunglück in Recklinghausen Zaun für alle Bahngleise würde zweimal um den Äquator reichen

Am Tag nach dem tödlichen Unfall weisen niedergerissene Absperrbänder an einem Bahnübergang auf die schrecklichen Ereignisse der Nacht hin. Einige Hundert Meter vom Bahnübergang entfernt stehen Polizeibeamte in Warnwesten mitten auf den Gleisen. Daneben steht die Unglückslok mit ihren Anhängern – an der Stelle, an der sie zum Bremsen kam. Ermittler hatten den Unfallort bis in die Nacht untersucht.