Augenzeugenvideo von Randale aufgetaucht : Hier demoliert ein 21-Jähriger Polizeiautos in Monheim

Monheim Ein Zeuge hat gefilmt, wie der Randalierer in Monheim zwei Polizeiwagen beschädigt hat; bei einem der Autos springt er auf die Windschutzscheibe. Das Video zeigt auch seine Festnahme durch die Polizei – und wie Passanten versuchen, ihn aufzuhalten.

Ohne zu bezahlen geht der junge Mann mit einer Bierflasche an der Kaufland-Kassiererin vorbei, trinkt einen Schluck und wirft die Flasche auf den Boden. Dann verlässt er das Lebensmittelgeschäft und geht raus in die Fußgängerzone, wo zwei Polizeiwagen stehen. Er geht schnurstracks auf die Autos zu, springt auf eines der Fahrzeuge und zerstört die Windschutzscheibe. Passanten versuchen, ihn anzusprechen und aufzuhalten. Schließlich können Polizisten ihn überwältigen. Ein Augenzeuge hat den Vorfall mit seinem Handy gefilmt.

„Wir kennen das Video natürlich“, sagt ein Sprecher der zuständigen Kreispolizeibehörde Mettmann . „Man sieht ja darauf klar, mit was für einer Wucht der Mann auf die Scheibe springt“, sagt er. Die Fahrzeuge, an denen ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand, seien aber schon repariert, sagte ein Sprecher der zuständigen Kreispolizeibehörde Mettmann.

Der Vorfall hatte sich am 23. August gegen 10 Uhr morgens in Monheim ereignet. Laut Polizei hatte der 21-Jährige zuvor in dem Supermarkt randaliert und einen Passanten angegriffen. Nach Angaben der Polizei hatte er zunächst im Supermarkt eine Flasche Bier ausgetrunken und die leere Flasche dann auf einen Zeugen geworfen. Anschließend habe er noch weitere Flaschen im Geschäft durch die Gegend geworfen, so die Polizei. Draußen habe er dann die Polizeiautos beschädigt und noch einen älteren Mann angegriffen, der zufällig Zeuge des Vorfalls geworden war.