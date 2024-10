Verwechslung mit Mann aus Wesel 71-Jähriger aus Bocholt irrtümlich für tot erklärt

Nach dem Tod eines Mannes in Wesel am Niederrhein ist versehentlich ein 71-Jähriger in Bocholt bei allen Behörden für tot erklärt worden. Das Problem: Beide hatten den gleichen Namen. Allerdings stimmten die Geburtsdaten nicht überein. Das sei dem Standesamt der Stadt Wesel auch schnell aufgefallen, sagte ein Sprecher der Stadt der Deutschen Presse-Agentur. Mehrere Medien hatten über den Fall berichtet.