Vertuschungsvorwürfe im Missbrauchsfall : Münsteraner Bischof prüft Untersuchung gegen Kardinal Woelki

Kardinal Rainer Maria Woelki, Kölner Erzbischof, leitet einen Gottesdienst (Archivfoto). Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Der katholische Bischof von Münster, Felix Genn, lässt derzeit prüfen, ob er kirchenrechtliche Ermittlungen gegen den Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki aufnehmen lassen wird. Woelki soll einen schweren Missbrauchsfall weder verfolgt noch Rom gemeldet haben.

Woelki wird vorgeworfen, einen mutmaßlichen Vorfall sexueller Gewalt durch einen katholischen Pfarrer nicht weiter untersucht und nicht gemeldet zu haben.

Als dienstältester Bischof der Kirchenprovinz Köln sei Genn zur einer solchen kirchenrechtlichen Untersuchung verpflichtet, wenn er Meldung darüber erhalte, dass der Erzbischof es unterlassen hat, zivile oder kirchenrechtliche Untersuchungen gegen einen Kleriker aufzunehmen, dem sexueller Missbrauch vorgeworfen wird, teilte das Bistum Münster mit. Hintergrund ist das 2019 von Papst Franziskus veröffentlichte Apostolische Schreiben „Ihr seid das Licht der Welt“. Darin hatte das Kirchenoberhaupt unter anderem eine Meldepflicht für Missbrauchsfälle angeordnet und auch die Vertuschung von sexuellem Missbrauch als Straftat definiert.

Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Donnerstag) berichtete, soll Woelki im Jahr 2015 nach Sichtung von Personalunterlagen verfügt haben, Missbrauchsvorwürfen gegen einen 1929 geborenen Pfarrer nicht weiter nachzugehen, keine kirchenrechtliche Voruntersuchung einzuleiten und den Fall nicht an den Apostolischen Stuhl in Rom zu melden. Die Tat selbst datiert laut Zeitungsbericht in die späten 1970er Jahre. Das Opfer sei ein Junge im Kindergartenalter gewesen. Das Opfer habe den Missbrauch 2010 beim Erzbistum Köln angezeigt. Nach einer Prüfung habe das Erzbistum ihm eine Summe von 15.000 Euro gezahlt.

Woelki selbst erklärte in einer Stellungnahme, dass die gegen ihn erhobenen Vorwürfe „und der damit verbundene Fall Teil der aktuellen unabhängigen Untersuchung“ seien, die derzeit im Erzbistum laufe und deren Ergebnisse im März präsentiert werden sollten. Unmittelbare Konsequenzen schließt Woelki derzeit aus; wie der Sachverhalt strafrechtlich und kirchenrechtlich zu bewerten sei, werde das Gutachten aufzeigen. „Sollte ich im konkreten Fall Fehler gemacht haben, werden diese klar benannt und ich werde danach handeln“, betonte der Kölner Erzbischof.

Laut Woelki war der beschuldigte Pfarrer aufgrund seines Gesundheitszustandes nach Bekanntwerden der Vorwürfe nicht vernehmungsfähig. „Ein zweiter Schlaganfall und eine fortgeschrittene Demenz machten eine Konfrontation zur Aufklärung des Falles unmöglich.“ Zudem habe das mutmaßliche Opfer ausdrücklich nicht an der Aufklärung des Sachverhalts mitwirken wollen, auch andere Möglichkeiten zur Aufklärung, beispielsweise Zeugen, seien nicht vorhanden gewesen, erklärte der Erzbischof. Das habe eine kanonische Voruntersuchung verhindert. Der Pfarrer sei mittlerweile verstorben.

Dem Vorgehen widersprach der Tübinger Kirchenrechtler Bernhard Anuth mit dem Hinweis darauf, das Kirchenrecht biete keinen solchen Ermessensspielraum. Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller forderte in der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Freitag) einen Rücktritt des Erzbischofs.

Als „große Belastung für die Betroffenen und die gesamte Kirche in Deutschland“ bezeichnete die Kirchenvolksbewegung „Wir sind Kirche“ die Vorwürfe. „Sowohl für die Betroffenen als auch für die gesamte Kirche in Deutschland stellt das hinauszögernde Verhalten des Kölner Kardinals eine große Belastung dar. Zwar gilt auch für den Kölner Erzbischof zunächst die Unschuldsvermutung; aber jetzt liegt es an ihm, die Dinge offen auf den Tisch zu legen und gegebenenfalls auch sein Amt zur Verfügung zu stellen“, erklärte die Initiative.

Woelki steht derzeit auch in der Kritik, weil das Erzbistum ein erstes Gutachten zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch durch Kleriker nicht veröffentlichen wollte. Nach Angaben des Erzbischofs erfüllt das Gutachten der Münchener Anwaltkanzlei nicht die Anforderungen an eine unabhängige Untersuchung. Dabei beruft sich der Erzbischof auf eine wissenschaftliche Einschätzung von zwei Juristen. Ein neues Gutachten wurde in Auftrag gegeben.

