Versuchtes Tötungsdelikt auf Rocker in Herne

Herne Bei einer Attacke auf Mitglieder einer Rockergruppe in Herne sind drei Männer verletzt worden, einer davon schwer. Die Gruppe soll aus dem Raum Wuppertal kommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, teilte sie am Sonntag mit. Demnach hatten sich die drei Motorradfahrer mit Kutten ihrer Rockergruppe aus dem Raum Wuppertal am Samstag in Herne verfahren und hielten nach einem Wendemanöver an einer Ampel.