Kassiererin mit Hammer niedergeschlagen : Versuchter Raubmord in Bochumer Spielhalle im Jahr 1991 – Prozess beginnt

Bochum Im Februar 1991 wird in Bochum eine Spielhallen-Aufsicht mit einem Hammer niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt. Nun steht der mutmaßliche Täter vor Gericht.

Fast 31 Jahre nach einem versuchten Raubmord in einer Spielhalle in Bochum beginnt am Mittwoch (12 Uhr) der Prozess gegen den Tatverdächtigen. Der 56 Jahre alte Mann soll am 27. Februar 1991 die Kassiererin einer Spielhalle mit einem Hammer niedergeschlagen haben und mit mehr als 4000 D-Mark geflüchtet sein. Die Spielhallenaufsicht hatte bei der Tat laut Anklage lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten, konnte jedoch gerettet werden. Der 56-Jährige ist nach Angaben des Bochumer Landgerichts, wo nun der Fall verhandelt wird, Ende letzten Jahres festgenommen worden. Ein am Tatort gesicherter Fingerabdruck soll die Ermittler doch noch auf seine Spur gegebracht haben.