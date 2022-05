Versuchter Polizistenmord​: Erneut Schüsse nach Geldautomaten-Sprengung in NRW​

Erneut Schüsse nach Geldautomaten-Sprengung in NRW

Ibbenbüren Erneut sind nach der Explosion eines Geldautomaten in NRW Schüsse gefallen. Gegen 3.30 Uhr am Freitagmorgen sprengten Gangster einen Geldautomaten im münsterländischen Ibbenbüren.

Das teilte die Polizei in Münster am Freitag mit. Um den Tätern den Fluchtweg abzuschneiden, habe die Polizei die nahe gelegene Auffahrt auf die Autobahn 30 Richtung Niederlande gesperrt. Tatsächlich sei bald ein sehr schnell fahrendes Auto erschienen, habe die Polizeisperre auf dem Grünstreifen umfahren und dabei auf einen Beamten zugehalten.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und wegen versuchten Polizistenmordes. Ob die Gangster in der Sparkassenfiliale Beute machen konnten, war zunächst unklar: Wegen der großen Zerstörungen habe das Gebäude zunächst nicht betreten werden können.

Während der Explosion hätten sich vier Menschen in den Wohnungen über dem Geldautomaten aufgehalten. Diese könnten nun bis auf weiteres nicht in ihre Wohnungen zurück. Ein Statiker soll prüfen, wie schwer die Schäden am Gebäude sind.