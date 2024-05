Viele Einsatzfahrzeuge sind beschädigt NRW lässt 3000 ausgemusterte Polizeiautos versteigern

Die Polizei in NRW will bis zu 3000 ausgemusterte Streifenwagen und andere Dienstautos versteigern lassen. Laut dem zuständigen Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) wird gerade ein Dienstleister gesucht, der den Job übernimmt. Die Streifenwagen sollen vor ihrem Verkauf fast alle in einen zivilen Zustand zurückversetzt werden.