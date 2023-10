Verspätete Gehaltszahlungen vom Besoldungsamt „Eine meiner Kolleginnen hat noch gar nichts bekommen, keinen Cent“

Susanne W. (Name von der Redaktion geändert) wäre gerne Lehrerin geworden. Das hat nicht geklappt, ihr Studium hat sie nicht beendet, weil es damals eine Lehrerschwemme gab, wie sie sagt. Doch die Arbeit mit Kindern hat sie nicht losgelassen, zwölf Jahre lang hat sie an verschiedenen Schulen als Schulbegleiterin gearbeitet. Als sie von der neuen Initiative des Schulministeriums gehört hat, sogenannte Alltagshelfer an die Schulen zu bringen, hat sie sich sofort beworben – und arbeitet jetzt als solche an einer Schule in Mönchengladbach, an der sie auch vorher schon als Schulbegleiterin war. Das Problem: Ihr Gehalt ließ so lange auf sich warten, dass sie sich sogar Geld leihen musste, um ihren Alltag zu bestreiten.