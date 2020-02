Zugverkehr in NRW : Signalstörung in Düsseldorf sorgt für Verspätungen

Köln/Düsseldorf Im Zugverkehr in NRW ist es am Donnerstagmorgen zu mehreren Ausfällen und Verspätungen gekommen. Grund ist eine Signalstörung im Raum Düsseldorf. In Köln waren außerdem Personen im Gleis.

Wegen einer Signalstörung im Raum Düsseldorf-Wehrhahn wurden drei Haltestellen in Richtung Düsseldorf Hauptbahnhof nicht angefahren, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Auch in Köln kam es aufgrund der Signalstörung zu Teilausfällen. In Düsseldorf fiel ein Regionalzug wegen einer Signalstörung aus. In Köln-Ehrenfeld kam es bei mehreren Regionalzügen zu Verspätungen, da sich zeitweise Personen im Gleis befanden.

Auf den Straßen hingegen war es am Donnerstagmorgen für Nordrhein-Westfalen ungewöhnlich ruhig. Um 7.30 Uhr gab es lediglich 51 Kilometer Stau im Bundesland.

(siev/dpa)