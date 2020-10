Heimlich zurückgebracht : Verschwundener Uhrzeiger der Uni Münster wieder da

Münster Unbekannte hatten vor Monaten den kleinen Zeiger der Uhr am Schlossturm der Uni Münster gestohlen und den großen demoliert zurückgelassen. Nun ist er wieder aufgetaucht, aber so stark beschädigt, dass er wohl ersetzt werden muss.

Er ist wieder da: Mehrere Monate war der kleine Zeiger der Uhr an Münsters Universität verschwunden. Die Univerwaltung selbst hatte das Fehlen am Schlossturm erst nicht bemerkt, wie Sprecher Norbert Robers am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das Glockenspiel war weiterhin gut zu hören. „Wenn das aufgehört hätte, wären wir wohl stutzig geworden“, sagte der Sprecher.