Verschickungskinder „Schlag ins Gesicht der Betroffenen“

Das Schicksal von Millionen sogenannter Verschickungskinder, die in der Nachkriegszeit in Kurheimen zum Teil Torturen durchlebten, ist nach wie vor nicht umfassend aufgearbeitet; insbesondere an einer notwendigen bundesweiten Aufarbeitung fehlt es. In einem vierseitigen Brief an Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), der unserer Redaktion vorliegt, möchten Christina Schulze Föcking, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, und Charlotte Quik, Sprecherin für den Kinderschutz der CDU-Landtagsfraktion, die Bundesregierung zum Handeln bewegen. „Wir fordern Sie auf, sich als Bund ihrer Verantwortung zu stellen, die Betroffenen zu unterstützen und sich einer politischen und wissenschaftlichen Aufarbeitung (…) nicht zu verschließen“, heißt es in dem Schreiben.