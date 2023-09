Eventreihe von Düsseldorferin Verona Pooth mit Alpakas und starken Frauen am Tegernsee

Bei strahlendem Sonnenschein veranstaltete die Düsseldorferin Tessa Saueressig ihr siebtes „.comTogether Girlbosses“-Event in einer ganz besonderen Location: Mit Blick auf den Tegernsee dinierten die Gäste in der Schlosswirtschaft. „Mit der Eventreihe verfolge ich ein weiteres Herzensprojekt. Sie bietet Frauen und Männern eine optimale Plattform - ob als Speaker oder Gast - zum Netzwerken und Austauschen“, sagt Saueressig. Am Tegernsee lag der Fokus vor allem auf Achtsamkeit mit sich selbst und der Natur.