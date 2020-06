Polizei geht von Fahrerflucht aus : Toter Mann in Essen auf der Straße gefunden

Toter Mann in Essen auf der Straße gefunden

Essen Ein Mann im Essener Stadtteil Stoppenberg ist vermutlich das Opfer eines tödlichen Unfalls mit anschließender Fahrerflucht geworden. Der Tote ist in der Nacht auf Dienstag von Passanten gefunden worden.

