„Keine Hinweise auf Straftat“ Vermisster Zwölfjähriger wohlbehalten zurück

Ein vermisster zwölfjähriger Junge, der im NRW-Kreis Höxter die Schule besucht und im angrenzenden Hessen wohnt, ist nach vier Tagen und einer intensiven Suchaktion in der Grenzregion wieder wohlbehalten zurück bei seiner Familie. Das Kind sei in der Nacht zu Sonntag von einer Streife der Bundespolizei am Aachener Bahnhof entdeckt worden, „also weit weg von seinem Wohnort“, schilderte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Nordhessen. Die Eltern wurden informiert und holten ihr Kind ab. „Es geht ihm so weit gut, es gibt keine Hinweise auf eine Straftat.“