Nahe deutsch-niederländischer Grenze : Vermisster Junge aus Kerkrade tot gefunden – Verdächtiger gefasst

Kerkrade Ein neunjähriger Junge, der im niederländischen Kerkrade nahe der deutschen Grenze als vermisst gemeldet wurde, ist tot. Die Polizei fand die Leiche am Samstag. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Ein im niederländischen Grenzort Kerkrade vermisster Junge ist tot. Bei der Leiche, die am Samstag gefunden wurde, handele es sich um den neunjährigen Gino, teilte die Polizei in Kerkrade im Südosten des Landes mit. Nach dem Jungen war seit Mittwochabend gesucht worden. In der Nacht zum Samstag war bereits ein verdächtiger Mann festgenommen worden. Der 22-Jährige soll in der nächsten Woche dem Haftrichter vorgeführt werden.