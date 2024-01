Seit Dezember im Münsterland vermisst Tote Frau in Plastiksack gefunden – Ehemann vorläufig festgenommen

Eine seit dem 21. Dezember im Münsterland in Nordrhein-Westfalen vermisste Frau ist tot. Die Leiche der 35-Jährigen wurde am Dienstag in einem Waldgebiet eingewickelt in einen blauen Plastiksack in Gescher nahe der niederländischen Grenze gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster am Mittwoch mit. Eine Obduktion soll jetzt die Todesursache klären.