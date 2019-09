28 Verletzte in Essen : Hätte das Konzert von Marteria und Casper wegen Unwetters abgesagt werden müssen?

Düsseldorf Meteorologe Jörg Kachelmann kritisiert auf Twitter die Veranstalter eines Open-Air-Konzerts, bei dem 28 Menschen durch eine umgestürzte LED-Wand verletzt wurden. Hätte das Konzert abgesagt werden müssen? Der Deutsche Wetterdienst sagt: nicht unbedingt.

Deutscher Wetterdienst warnte vor Windstärke 7 für Essen

Wäre das Unglück abzusehen gewesen? Laut Thomas Gerwin vom Deutschen Wetterdienst in Essen war vor dem Gewitter gewarnt worden. „Die Veranstalter wussten, was kommt.“ Publiziert wurde die Warnung um 19.30 Uhr.

Tanzbrunnen in der Innenstadt : Marteria und Casper geben Spontankonzert in Köln

Allerdings habe es sich nicht offiziell um ein Unwetter gehandelt; dementsprechend habe es auch keine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes gegeben. „Es gab fünf bis zehn Liter Regen in kurzer Zeit – das ist viel, aber auch keine weltbewegende Menge.“ Für Essen war Windstärke 7 vorausgesagt, insgesamt maximal Windstärke 8. „Möglich ist natürlich immer, dass zwischendurch auch mal eine Böe Windstärke 9 hat“, so Gerwin. Das lasse sich aber nicht vorhersagen. Grundsätzlich seien die meisten Veranstaltungen bis Windstärke 8 gesichert.

Lichterfest in Dortmund unterbrochen

Viele Feuerwehreinsätze in der Region

Zwischen Düsseldorf und Dortmund waren die Feuerwehren am Abend häufig im Einsatz. In Essen wurden an rund 30 Einsatzstellen umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste gemeldet. Aus Bochum meldet die Feuerwehr 16 Einsätze. Dort war besonders heftig die Weststraße in Wattenscheid betroffen, wo Äste abgerissen und auf Fahrzeuge und gegen Häuser geschleudert wurden. Laut Feuerwehr dauerte die Beseitigung allein dort Stunden. Gegen 21 Uhr wurden in der Kreisleitstelle Mettmann mehrere Einsätze wegen Gewitters gemeldet. Die Feuerwehr Ratingen wurde zu umgestürzten Bäumen, einem umgestürzten Bauzaun und zu einer Straßenlaterne, die sich durch die Windböen in eine gefährliche Schräglage befand, gerufen.