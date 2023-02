Streit unter Bewohnern in Verl Mann verletzt zwei Menschen mit Messerstichen schwer — Mordkommission ermittelt

Bei einem Streit unter drei Bewohnern eines Hauses in Verl bei Gütersloh sind eine Frau und ein Mann schwer verletzt worden. Ein 46-Jähriger attackierte die beiden am Samstagabend mit einem Messer, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Bielefeld am Sonntag mitteilten. Die 51-Jährige und der 60-Jährige kamen in ein Krankenhaus, sie befänden sich nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es. Der Angreifer kam in Polizeigewahrsam, es wurde geprüft, ob er in Untersuchungshaft muss.