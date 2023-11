Verkehrswende und Klimaziel NRW-Ministerium will Zahl der E-Auto-Ladestationen vermehren

Aktuell gibt es 18.500 Ladepunkte, angestrebt sind auf mehr als 90.000. Dies sieht ein neues Konzept der Landesregierung vor, das am Donnerstag in Köln bei einer Fachkonferenz zum Thema Elektromobilität in NRW vorgestellt wurde. „Damit künftig noch mehr Menschen auch ohne private Lademöglichkeit ihr Elektroauto problemlos und zügig laden können, müssen bis 2030 rund 66.000 öffentlich zugängliche Normalladepunkte und mehr als 7000 Schnellladepunkte hinzugebaut werden“, hieß es in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums. Das Konzept sieht unter anderem eine weitere Förderung von Ladeinfrastruktur vor.