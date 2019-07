Schwerer Verkehrsunfall auf der A3 : 21-jähriger Pkw-Fahrer erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen

Düsseldorf Mehrfach drehte sich ein Pkw am Samstagabend auf der A3 bei Elten um die eigene Achse. Der Fahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor gestern am späten Abend ein 21-jähriger niederländischer Fahrzeugführer (Den Haag) bei einem Überholmanöver die Kontrolle über seinen Pkw. Der Peugeot kollidierte auf der A3 nahe der niederländischen Grenze. Er fuhr rechts und links in die Seitenschutzplanken und kollidierte mit einem rumänischen Lkw-Gespann. Der Wagen drehte sich mehrfach um die eigene Achse, wobei der Fahrzeugführer aus dem Pkw geschleudert wurde.

Durch die eingesetzten Rettungskräfte wurde der 21-jährige zunächst an der Unfallstelle reanimiert und mit einem Rettungstransporthubschrauber in eine Klinik in den Niederlanden verbracht. Dort erlag der junge Fahrer jedoch wenig später seinen schweren Verletzungen. Die 16-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.