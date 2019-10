Verkehrslage am Morgen : Mehrere Unfälle sorgen für Staus rund um Köln-Bonn

Am Morgen staut es sich auf den Autobahnen in NRW (Archivfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Mehrere Auffahrunfälle sorgen am Mittwochmorgen auf der A4 und A565 bei Köln für Stau. Auch auf der A1 stockt der Verkehr vielerorts. Und es gab glatte Straßen in NRW.

Ein brennender Lastwagen und erste Probleme mit glatten Straßen haben Pendlern in Nordrhein-Westfalen am Mittwochmorgen eine Menge Geduld abverlangt. Viele Autofahrer mussten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt erstmal nach dem Eisschaber suchen, bevor sie losfahren konnten.

Gleich mehrere Unfälle auf der A4 behindern im Berufsverkehr am Mittwoch das Vorankommen: In Höhe Untereschbach sind an der Auffahrt zur Autobahn in Richtung Köln ein Lastwagen und ein Auto kollidiert, sagte eine Sprecherin der Polizei. Ein Mensch wurde leichtverletzt. Da ein Unfallfahrzeug abgeschleppt werden muss, kommt es zu Behinderungen. Ebenfalls auf der A4, Kerpen Richtung Olpe, sind zwei Autos zusammengeprallt. Ein Insasse wurde verletzt, die Bergungsarbeiten der Fahrzeuge laufen.