Preis richtet sich nach Kilometern : Verkehrsbund Rhein-Ruhr testet neues Tarifmodell

Gelsenkirchen Keine künstlichen Tarifzonen sondern einfach die Kilometer zwischen A und B: Dieses Bezahlmodell für den Öffentlichen Nahverkehr will der Verkehrsbund Rhein-Ruhr (VRR) mit einer App testen.

In Bus und Bahn nur noch die Luftlinie zahlen - nach dem Verkehrsbund Rhein-Sieg (VRS) testet auch der Verkehrsbund Rhein-Ruhr (VRR) ein neues elektronisches Tarifmodell. Dabei wird der Preis pro Kilometer Luftlinie zwischen dem Start- und Endpunkt der Fahrt berechnet. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Neuss werde dafür in den kommenden Wochen eine neue App programmiert und der „eTarif“ entwickelt, wie ein Sprecher des VRR mitteilte. Die Testphase für das sogenannte „nextTicket 2.0“ ist für das erste Halbjahr 2020 geplant.