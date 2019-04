Verkehrslage in NRW : Mehr als 180 Kilometer Stau in NRW - Autofahrer brauchen Geduld

Mehr als 180 Kilometer Stau in NRW - Autofahrer brauchen Geduld

Verkehrslage in NRW

Am Morgen staut es sich auf den Autobahnen in NRW (Archivfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Auf den NRW-Autobahnen brauchen Pendler am Dienstag Geduld. Auf der A1 Euskirchen Richtung Köln staut es sich derzeit vor dem Kreuz Köln-Nord. Wir geben einen Überblick.

Autofahrer müssen sich am Dienstagmorgen auf Staus in NRW einstellen. Um 8.17 Uhr sind es 182 Kilometer. Wir zeigen, wo Sie am längsten brauchen.