Verkehrslage in NRW: Zehn Kilometer Stau nach Unfall auf A46

Verkehrslage in NRW

Düsseldorf Schon seit dem frühen Montagmorgen staut es sich wieder auf vielen Autobahnen in NRW. Pendler müssen sich auf einige Verzögerungen einstellen.

Auf einigen Strecken in NRW kommen Autofahrer am Montagmorgen nur langsam voran. Es gibt über 300 Kilometer Stau. Ein Überblick über die größeren Verkehrsbehinderungen in der Region (Stand: 7.51 Uhr).