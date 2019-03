Verkehr in NRW: Unfall und Baustelle - A3 und A4 sind am Morgen dicht

Unfall und Baustelle - A3 und A4 sind am Morgen dicht

Düsseldorf Auf den NRW-Autobahnen brauchen Pendler am Donnertag Geduld. Lange Staus gibt es vor allem auf der A3 und A4. Wir geben einen Überblick.

Am Donnerstag um 8.25 Uhr verursacht der Berufsverkehr auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen Staus auf einer Länge von knapp 120 Kilometern. Wir geben einen Überblick.

Auf der A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Burscheid und Leverkusen-West staut es sich: vier Kilometer bedeuten mehr als zehn Minuten plus.

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken.

Auf der A3 Arnheim Richtung Köln stehen Sie zwischen dem Kreuz Oberhausen und Oberhausen-Lirich auf einer Länge von sieben Kilometern. Mehr als 15 Minuten plus. Auf der A3 Köln Richtung Frankfurt sind es zwischen dem Kreuz Köln-Ost und dem Dreieck Heumar wegen einer Baustelle auf der A4 etwa 20 Minuten plus, vier Kilometer Stau. Auf der A3 Köln Richtung Oberhausen gibt es zwischen Köln-Mülheim und Kreuz Leverkusen vier Kilometer Stau und mehr als zehn Minuten plus. Zwischen Solingen und Mettmann kommen zehn Kilometer stockender Verkehr und mehr als 20 Minuten hinzu.