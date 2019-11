Verkehrslage am Morgen : Mehr als zehn Kilometer Stau auf der A46 - Pendler warten halbe Stunde

Foto: dpa-tmn/Stephan Jansen In NRW staut es sich im Berufsverkehr (Archivfoto).

Düsseldorf Auf den Straßen in NRW ist am Montagmorgen wieder einiges los: Pendler, die auf der A46 unterwegs sind, geraten in Richtung Düsseldorf in mehrere Staus. Auch auf der A52 geht es nur langsam voran.

Zeit müssen vor allem Autofahrer auf der A46 einplanen. Mehr als 30 Minuten länger stehen sie zwischen Wuppertal-Barmen und Haan-Ost in Richtung Düsseldorf. Dort hat sich ein neun Kilometer langer Stau gebildet. Ebenfalls staut es sich in zwischen Jüchen und Kreuz Neuss-West auf zehn Kilometern. Autofahrer müssen mit einem Plus von 30 Minuten rechnen.

Und so sieht es auf den anderen Autobahnen in unserer Region aus (Stand 7:59 Uhr):

Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Stau-Karte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken. Legende grün = freie Fahrt

= freie Fahrt orange = hohes Verkehrsaufkommen

= hohes Verkehrsaufkommen rot = stockender Verkehr

= stockender Verkehr dunkelrot = Stau

Auf der A42 staut es sich zwischen Oberhausen Neue Mitte und Gelsenkirchen-Heßler, dort müssen mehr als 45 Minuten zusätzlich eingeplant werden. Ebenfalls Richtung Dortmund - zwischen Duisburg Beeckerwerth und Kreuz Duisburg-Nord - geht es auf drei Kilometern nur stop and go weiter, dort muss etwa eine zehn Minuten mehr Fahrtzeit eingeplant werden.

30 Minuten zusätzlich benötigen Pendler auf der A57: Zwischen Moers-Hülsdonk und Kreuz Meerbusch staut es sich Richtung Köln auf 15 Kilometern. Zwischen Köln-Worringen und Dormagen gibt es in der Gegenrichtung einen sechs Kilometer langen Stau, hier muss mit einer Verzögerung von zehn Minuten gerechnet werden.

Auf der A40 gibt es gleich fünf Staus. Unter anderem stockt es Richtung Duisburg zwischen Bochum-Ruhrstadion und Essen-Frillendorf auf etwa zehn Kilometern (mehr als 30 Minuten Plus). Zwischen Moers-Zentrum und Duisburg-Homberg warten Pendler zehn Minuten und auch auf der Gegenrichtung nach Essen kommt es zwischen Mühlheim-Heißen und Essen-Zentrum zu einem Stau von vier Kilometern.

Auf der A52 kommt es gleich auf zwei Streckenabschnitten zu Verzögerungen: In Richtung Düsseldorf warten Autofahrer zwischen Mönchengladbach-Hardt und Mönchengladbach-Nord mehr als 20 Minuten auf sechs Kilometern stockendem Verkehr sowie zwischen Essen-Süd und Essen-Kettwig. Dort staut es sich auf sechs Kilometern, 15 Minuten plus.

Auf der A59 staut es sich auf sieben Kilometern: Zwischen Duisburg-Walsum und Kreuz Duisburg stehen Autofahrer mehr als 20 Minuten im Stau.

(atrie)